Дзагоев: в уме ЦСКА – первые-вторые, а на деле пятые. Чехарда не приводит к хорошему
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Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев подвёл итоги сезона-2021/2022 для клуба.
«Пятое место ― не то, чего мы ждём от ЦСКА. Все привыкли к тому, что мы всегда первые-вторые. В уме так, а на самом деле – пятые. Но такие моменты тоже случаются. «Барселона» сколько лет доминировала? Я сейчас не сравниваю, но у каждой команды бывают хорошие периоды, а бывают вот такие.
В прошлом сезоне тоже пятыми стали. Игроки меняются, тренеры меняются. Плохо, что последние два года это происходит так часто. Чехарда никогда не приводит ни к чему хорошему. Будет костяк ― будет результат. Надеюсь, уже в следующем сезоне ЦСКА снова будет первым-вторым», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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