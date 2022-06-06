Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзагоев: в уме ЦСКА – первые-вторые, а на деле пятые. Чехарда не приводит к хорошему

Дзагоев: в уме ЦСКА – первые-вторые, а на деле пятые. Чехарда не приводит к хорошему
Комментарии

Бывший игрок ЦСКА Алан Дзагоев подвёл итоги сезона-2021/2022 для клуба.

«Пятое место ― не то, чего мы ждём от ЦСКА. Все привыкли к тому, что мы всегда первые-вторые. В уме так, а на самом деле – пятые. Но такие моменты тоже случаются. «Барселона» сколько лет доминировала? Я сейчас не сравниваю, но у каждой команды бывают хорошие периоды, а бывают вот такие.

В прошлом сезоне тоже пятыми стали. Игроки меняются, тренеры меняются. Плохо, что последние два года это происходит так часто. Чехарда никогда не приводит ни к чему хорошему. Будет костяк ― будет результат. Надеюсь, уже в следующем сезоне ЦСКА снова будет первым-вторым», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Кипение началось, когда пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо». Откровенный Дзагоев «Кипение началось, когда пропустил матчи со «Спартаком» и «Динамо». Откровенный Дзагоев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022