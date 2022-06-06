Есипов – о смерти Беркетова: он уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств

Легендарный игрок «Ротора» Валерий Есипов прокомментировал смерть бывшего игрока волгоградского клуба Александра Беркетова.

«Сашка – самый одарённый игрок в команде. Пришёл самый молодой и быстро начал играть в старте. Могло быть большое будущее, но были свои нюансы. Он и против «Бордо» играл, и против «Манчестер Юнайтед» – ничего не давал сделать Энди Коулу в том матче. Саша уникальный, очень техничный. У него не было слабых качеств.

Стать суперигроком ему помешал алкоголь. Если это в меру, то нормально. Когда на молодого парня сваливаются слава и деньги, он думает, что так будет и завтра, и послезавтра. Это немножко забирает время», – приводит слова Есипова Eurostavka.

Бывший игрок волгоградского «Ротора» Александр Беркетов ушёл из жизни 1 июня в возрасте 46 лет. Сообщается, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.