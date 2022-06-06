Игонин – о Федуне: если президент не может что-то делать с женой, он это делает с командой

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал высказывание владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что вся Российская Премьер-Лига заточена на чемпионство одной команды, намекая на санкт-петербургский «Зенит», который выиграл золото сезона-2021/2022.
«В «Спартаке» всегда стараются громко выражаться, и всегда они делают это в одном направлении. Это уже не удивительно. Стоит всё-таки ещё раз обратить внимание. Когда ты ищешь ошибки в чём-то другом, то не видишь свои. А у них ошибок достаточно много. Перефразировав известное выражение, можно сказать, что те президенты, которые хотят, но не могут что-то делать со своими жёнами, делают это со своими командами. Здесь ровно такая же ситуация», — сказал Игонин в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
- 6 июня 2022
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