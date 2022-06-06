Матч Австрия – Дания в Лиге наций задержан в связи с перебоями электричества

Матч 2-го тура группового турнира Лиги наций между соперниками по Лиге А группы 1 сборных Австрии и Дании задержан из-за перебоев электроэнергии на стадионе имени Эрнста Хаппеля в Вене (Австрия). Об этом в своём «твиттере» сообщает пресс-служба сборной Австрии.

Отмечается, что без электричества остаётся большая часть района Вены, где расположен стадион. Ожидается, что электросеть в ближайшее время будет перезапущена и матч начнётся.

Стартовый свисток арбитра матча между сборными Австрии и Дании должен был быть дан в 21:45 мск.

В первом туре нынешнего розыгрыша Лиги наций сборная Австрии обыграла сборную Хорватии со счётом 3:0. В свою очередь, сборная Дании в первом туре текущего розыгрыша со счётом 2:1 переиграла действующих победителей турнира – сборную Франции.