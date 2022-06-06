Сборная Казахстана переиграла Словакию в Лиге наций. Нуралы Алип провёл на поле весь матч

Сегодня, 6 июня, на стадионе «Антон Малатински» в Трнаве (Словакия) в рамках 2-го тура Лиги наций сборная Словакии принимала соперника по Лиге С группе 3 – национальную команду Казахстана. Победу со счётом 1:0 одержала сборная Казахстана.

В середине первого тайма, на 26-й минуте счёт открыл полузащитник сборной Казахстана Аслан Дарабаев, ему ассистировал Эльхан Астанов. Этот гол стал для сборной Казахстана победным.

Отметим, что защитник Нуралы Алип, игравший в минувшем сезоне на правах аренды за санкт-петербургский «Зенит», провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку на 37-й минуте.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.