Погба получит в «Ювентусе» 10-й номер. В скором времени о подписании объявят официально
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Туринский «Ювентус» собирается дать игроку сборной Франции Полю Погба 10-й игровой номер. О подписании бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» должны объявить в ближайшее время. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, зарплата Поля Погба в «Ювентусе» составит € 8 млн в год плюс € 2 млн в качестве бонусов. Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что Поль Погба покинет клуб этим летом на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне игрок сборной Франции провёл за «Манчестер Юнайтед» 27 матчей во всех турнирах. Он сумел забить один гол и сделать 9 результативных передач. Поль Погба ранее уже выступал за туринский «Ювентус». Французский полузащитник играл в итальянском клубе с 2012 по 2016 год.
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