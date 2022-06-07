Сборная Дании обыграла Австрию в матче Лиги наций

Завершился матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Австрии принимала национальную команду Дании. Встреча прошла в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
Сборная Дании открыла счёт на 27-й минуте после точного удара Пьер-Эмиля Хёйбьерга. На 67-й минуте австрийцы сравняли счёт. Гол в свой актив записал Ксавер Шлагер. За шесть минут до конца матча Йенс Ларсен забил победный гол за сборную Дании.
Таким образом, сборная Дании одержала вторую победу подряд в Лиге наций. В матче первого тура команда обыграла национальную команду Франции (2:1)
Сборная Австрии, в свою очередь, в первом туре одержала победу в матче с Хорватией (3:0). В следующем туре Дания встретится с Хорватией, а Австрия проведёт матч с национальной командой Франции. Оба матча пройдут 10 июня.
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