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Сборная Дании обыграла Австрию в матче Лиги наций

Сборная Дании обыграла Австрию в матче Лиги наций
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Завершился матч второго тура Лиги наций, в котором сборная Австрии принимала национальную команду Дании. Встреча прошла в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Сборная Дании открыла счёт на 27-й минуте после точного удара Пьер-Эмиля Хёйбьерга. На 67-й минуте австрийцы сравняли счёт. Гол в свой актив записал Ксавер Шлагер. За шесть минут до конца матча Йенс Ларсен забил победный гол за сборную Дании.

Таким образом, сборная Дании одержала вторую победу подряд в Лиге наций. В матче первого тура команда обыграла национальную команду Франции (2:1)

Сборная Австрии, в свою очередь, в первом туре одержала победу в матче с Хорватией (3:0). В следующем туре Дания встретится с Хорватией, а Австрия проведёт матч с национальной командой Франции. Оба матча пройдут 10 июня.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 2-й тур
06 июня 2022, понедельник. 23:15 МСК
Австрия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Хёйбьерг – 28'   1:1 Шлагер – 67'   1:2 Ларсен – 84'
Комментарии
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