Дидье Дешам высказался о ничьей в матче сборной Франции с Хорватией в Лиге наций

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче второго тура с национальной командой Хорватии (1:1).

«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату и мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.

Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.

В следующем туре сборная Франции встретится с Австрией, а Хорватия проведёт матч с Данией. Оба матча пройдут 10 июня.