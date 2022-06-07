Дидье Дешам высказался о ничьей в матче сборной Франции с Хорватией в Лиге наций
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче второго тура с национальной командой Хорватии (1:1).
«В целом я удовлетворен, но не полностью. Мы не смогли удвоить преимущество, а в концовке пропустили и лишились победы. Но результат считаю приемлемым. Для нас это возможность подготовиться к чемпионату и мира и испробовать все варианты игры. Мы стараемся воспользоваться этим турниром по максимуму», — приводит слова Дешама официальный сайт УЕФА.
Сборная Франции набрала одно очко и занимает третье место в своей группе Лиги наций. Национальная команда Хорватии (1) располагается на последней позиции.
В следующем туре сборная Франции встретится с Австрией, а Хорватия проведёт матч с Данией. Оба матча пройдут 10 июня.
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