Полузащитник «МЮ» Матич подпишет контракт с «Ромой»

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, чей контракт с клубом истекает 30 июня, подпишет соглашение с итальянской «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, 33-летний сербский футболист в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр и подпишет годичный контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году. С тех пор полузащитник в 189 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Напомним, Матич работал под руководством Жозе Моуринью (нынешний главный тренер «Ромы») и в «Челси», и в «Манчестер Юнайтед».

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик: