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Полузащитник «МЮ» Матич подпишет контракт с «Ромой»

Полузащитник «МЮ» Матич подпишет контракт с «Ромой»
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич, чей контракт с клубом истекает 30 июня, подпишет соглашение с итальянской «Ромой». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По сведениям источника, 33-летний сербский футболист в ближайшее время пройдёт медицинский осмотр и подпишет годичный контракт с возможностью продления ещё на сезон.

Матич перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году. С тех пор полузащитник в 189 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал 11 результативных передач.

Напомним, Матич работал под руководством Жозе Моуринью (нынешний главный тренер «Ромы») и в «Челси», и в «Манчестер Юнайтед».

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