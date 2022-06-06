У «Барселоны» нет денег на Рафинью, но клуб надеется достичь с «Лидсом» компромисса

«Барселона» намерена провести дополнительные переговоры с «Лидсом» по поводу возможного трансфера нападающего Рафиньи в испанский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По сведениям источника, у сине-гранатовых нет возможности выплатить требуемую сумму за 25-летнего бразильского футболиста, поэтому в клубе хотят провести с «Лидсом» дополнительные переговоры, чтобы достичь компромисса.

В минувшем сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 45 млн.

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