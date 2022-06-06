У «Барселоны» нет денег на Рафинью, но клуб надеется достичь с «Лидсом» компромисса

«Барселона» намерена провести дополнительные переговоры с «Лидсом» по поводу возможного трансфера нападающего Рафиньи в испанский клуб. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, у сине-гранатовых нет возможности выплатить требуемую сумму за 25-летнего бразильского футболиста, поэтому в клубе хотят провести с «Лидсом» дополнительные переговоры, чтобы достичь компромисса.
В минувшем сезоне Рафинья провёл за «Лидс» 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского нападающего в € 45 млн.
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 6 июня 2022
-
14:34
-
14:19
-
14:08
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:37
-
13:34
-
13:18
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:22
-
12:20
-
12:08
-
12:00
-
11:59
-
11:18
-
11:11
-
11:10
-
11:01
-
10:38
-
10:17
-
10:14
-
10:11
-
10:01
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:19
-
09:12