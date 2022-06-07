Marca: Мбаппе стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире
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Новый контракт нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с парижским клубом сделает его самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Об этом сообщает Marca.
В январе 2022 года журнал Forbes публиковал данные о самых высокооплачиваемых спортсменов в мире. Первую строчку в рейтинге занял нападающий «ПСЖ» Лионель Месси (€ 130 млн). По сведениям источника, новый трёхлетний контракт позволит Мбаппе зарабатывать больше аргентинского одноклубника.
Напомним, Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» с 2017 года, мог покинуть команду в летнее трансферное окно свободным агентом, однако принял решение продлить контракт с клубом до 2025 года.
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