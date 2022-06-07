Руководство «Интера» собирается предложить тренеру Индзаги контракт на улучшенных условиях

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги в скором времени заключит с клубом новый контракт на улучшенных финансовых условиях. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 46-летний наставник продлит действующий контракт до 2024 года. В сообщении говорится, что его зарплата в клубе увеличится с € 4 млн до € 5,5 млн евро в год.

Симоне Индзаги стал главным тренером «Интера» летом 2021 года, перейдя из «Лацио». Он сумел завоевать с «Интером» Суперкубок и Кубок Италии. В минувшем сезоне Серии А «Интер» финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата, уступив чемпионство «Милану». Подопечные Индзаги после 38 сыгранных матчей набрали 84 очка. Действующий контракт 46-летнего итальянского тренера с «Интером» рассчитан до лета 2023 года.