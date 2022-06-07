Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне-2021/2022. Дзюба — на третьем месте

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо признан лучшим игроком команды в сезоне-2021/2022, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

За Клаудиньо проголосовали 35,66% болельщиков. На втором месте – Данил Круговой (18,78%). Замыкает тройку лучших игроков «Зенита» в прошедшем сезоне по версии фанатов нападающий Артём Дзюба (9,77%).

В минувшем розыгрыше чемпионата России 25-летний бразильский футболист принял участие в 23 матчах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Всего он провёл за «Зенит» 31 игру в сезоне, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.

Напомним, чемпионом России сезона-2021/2022 стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров попали также «Сочи» и московское «Динамо».

Раздевалка «Зенита» после чемпионства: