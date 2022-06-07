Флик – об игре с Англией: это классика. Эти матчи всегда обладают особым статусом

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги наций со сборной Англии.
«Это классика. Эти матчи всегда обладают особым статусом. Надо быть готовыми к ним и играть предельно интенсивно. Матч с Италией показал, что нам надо прибавлять — но он показал и то, что у нас есть потенциал. У Англии много технически одарённых футболистов, которые очень сильны и физически. Гарри Кейн — игрок топ-класса. Будет тяжело, но важно придерживаться игрового плана», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
Матч Германия – Англия состоится сегодня, 7 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск. В первом туре группового турнира Лиги наций сборная Англии уступила сборной Венгрии со счётом 0:1, а сборная Германии сыграла вничью со сборной Италии со счётом 1:1.
- 7 июня 2022
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