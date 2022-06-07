Почеттино — об отказе Мбаппе «Реалу»: парень сделал всё правильно

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о решении форварда Килиана Мбаппе остаться в команде, отказав мадридскому «Реалу».
«Парень сделал всё правильно. Многие вещи воспринимались как должное, но он всегда говорил, что не принимал решения. Он сделал это на той неделе, решил остаться.
Я ненавижу людей, которые притворяются жертвами. Но реальность такова, что Килиан год вёл переговоры. У него не было спокойствия, чтобы сконцентрироваться на том, что он должен был делать», — приводит слова Почеттино AS.
Напомним, Мбаппе, выступающий за «ПСЖ» с 2017 года, мог покинуть команду в летнее трансферное окно свободным агентом, однако принял решение продлить контракт с клубом до 2025 года.
Первый гол Мбаппе в профессиональном футболе:
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