Стало известно, почему Тчуамени решил перейти в «Реал», а не в «ПСЖ»

Стало известно, почему полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени решил перейти в «Реал». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, «ПСЖ» был готов заплатить больше денег за Тчуамени, но француз хотел перейти только в «Реал». Парижане вышли из переговоров на прошлой недели после того, как игрок ясно дал понять о своих намерениях. Ранее The Athletic сообщал, что испанцы договорились о трансфере Тчуамени.

Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.



В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.

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