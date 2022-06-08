Кейн стал вторым бомбардиром в истории сборной Англии, обойдя Чарльтона

28-летний нападающий сборной Англии Гарри Кейн, выступающий за «Тоттенхэм Хотспур», отметился важным статистическим достижением в составе национальной команды благодаря голу в ворота сборной Германии (1:1) в матче второго тура Лиги наций УЕФА.

На счету Кейна стало 50 голов за сборную Англии и по этому показателю он обошёл легендарного Бобби Чарльтона, став вторым бомбардиром в истории национальной команды. При этом Гарри потребовался 71 матч на 50 забитых мячей, а Чарльтону – 106 встреч на 49 голов. Рекордсменом же является экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни с 53 голами в 119 матчах.

Видео гола Кейна в ворота сборной Германии доступно на «Чемпионате».

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Напомним, в минувшем сезоне Кейн принял участие в 50 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 10 результативными передачами.