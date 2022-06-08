Левандовски: «Бавария» и Мюнхен стали для меня домом, но уход – часть футбола

33-летний польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски подробно объяснил причины своего намерения покинуть клуб.

«Я с самого начала говорил, что мы должны искать решение, которое устроит обе стороны. «Бавария» — один из крупнейших клубов в мире, о выступлении за который мечтают многие игроки. Поэтому я думаю, что для них лучше инвестировать деньги, которые они могут получить за меня, чем держать меня до конца моего контракта. Я не хочу их ни к чему принуждать, дело совсем не в этом. Всё дело в том, чтобы найти оптимальное решение.

Я хочу, чтобы это закончилось, эмоции должны остыть. Я хочу говорить спокойно, а не через средства массовой информации. Я знаю, что эта ситуация часто попадает в заголовки газет. Но мы с «Баварией» не враги.

Этот клуб и этот город стали для меня домом. Я был очень счастлив здесь в течение многих лет и встретил много замечательных людей на поле и за его пределами. Однако, уход – это часть футбола. Сейчас мне нужны перемены. Вот почему я не хочу подливать масла в огонь. Я желаю «Баварии» всего наилучшего и не сомневаюсь, что всё руководство клуба думает так же. Вот почему я по-прежнему убеждён, что мы найдем соглашение вместе», — приводит слова Bayern & Munich в «Твиттере» со ссылкой на Blid.

Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?

Напомним, в прошедшем сезоне Левандовски принял участие в 45 матчах за «Баварию» во всех турнирах, в которых отметился 50 голами и семью результативными передачами. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.