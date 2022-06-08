«Наполи» предложил контракт Бернардески, уходящему из «Ювентуса» свободным агентом

28-летний итальянский крайний полузащитник туринского «Ювентуса» Федерико Бернардески получил предложение о переходе на правах свободного агента в другой итальянский клуб- «Наполи». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Как отмечает источник, Бернардески предложен контракт до 2026 года с окладом в € 2,5 млн за сезон. Сам Федерико же рассчитывает на зарплату в размере € 3 млн с различными бонусами. Переговоры между сторонами продолжаются.

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В прошедшем сезоне Бернардески принял участие в 36 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами. В 2017 году туринский клуб его приобретал у «Фиорентины» за € 35 млн.