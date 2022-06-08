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Гюндоган — о ничьей с Англией: осталось разочарование из-за ответного гола

Гюндоган — о ничьей с Англией: осталось разочарование из-за ответного гола
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Полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган прокомментировал результат матча с Англией (1:1) в Лиге наций.

«Думаю, что мы показали хорошее командное движение. Мы были активны и агрессивны, а также создавали опасные моменты. Полностью исключить из игры сборную Англии невозможно, но у нас получалось доминировать. Осталось небольшое разочарование из-за ответного гола в концовке», — цитирует Гюндогана официальный сайт УЕФА.

Напомним, что немцы открыли счёт в матче на 51-й минуте — отличился Йонас Хофман. Кай Хаверц отдал пас на Йозуа Киммиха, который передачей нашёл в штрафной Хофмана. Йонас принял и пробил по воротам — мяч от руки Джордана Пикфорда влетел в сетку. На 88-й минуте Гарри Кейн восстановил равенство на табло, реализовав пенальти.

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