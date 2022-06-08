Автогол Манчини — в видеообзоре матча Лиги наций УЕФА Италия — Венгрия

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2022/2024 сборная Италии принимала национальную команду Венгрии. Встреча прошла на стадионе «Ороджель — Дино Мануцци» в Чезене (Италия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 30-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Италии Николо Барелла. На 45-й минуте хавбек Лоренцо Пеллегрино упрочил преимущество хозяев в счёте. На 61-й минуте защитник сборной Италии Джанлука Манчини отправил мяч в собственные ворота и сократил отставание венгров.

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Сборная Италии набрала четыре очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы 3 Лиги А. Венгрия (3) находится на третьем месте. Соперниками Италии и Венгрии по группе 3 являются национальные команды Германии (1) и Англии (0).