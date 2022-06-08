Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»
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Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.
«Юрий Николаевич Вернидуб навсегда останется в истории клуба. Коллектив ФК «Шериф» благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Шерифа».
Напомним, Вернидуб возглавил «Шериф» зимой 2021 года. Осенью того же года украинский специалист вывел тираспольскую команду в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в нокаут-раунде Лиги Европы. Ранее Вернидуб работал в запорожском «Металлурге», луганской «Заре» и солигорском «Шахтёре».
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