Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера «Шерифа»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба. Сотрудничество прекращено по взаимному согласию сторон.



«Юрий Николаевич Вернидуб навсегда останется в истории клуба. Коллектив ФК «Шериф» благодарит тренера за вклад в развитие нашего клуба и желает ему дальнейших успехов в профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы «Шерифа».

Напомним, Вернидуб возглавил «Шериф» зимой 2021 года. Осенью того же года украинский специалист вывел тираспольскую команду в групповой этап Лиги чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в нокаут-раунде Лиги Европы. Ранее Вернидуб работал в запорожском «Металлурге», луганской «Заре» и солигорском «Шахтёре».