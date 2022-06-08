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Роман Ротенберг выразил надежду, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста

Роман Ротенберг выразил надежду, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста
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Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг выразил надежду на то, что его брат Борис продолжит футбольную карьеру после ухода из «Локомотива».

«Борис восстановился, у него всё в порядке со здоровьем, это в спорте главное. Была очень серьёзная травма, это тяжело для спортсмена. Дай бог, у него будет всё дальше нормально. Знаю, что он прошёл достаточно серьёзную программу реабилитации, он хочет играть, и я надеюсь, что всё получится, что он выберет себе тот клуб, где он сможет играть», — цитирует Романа «РИА Новости Спорт».

В последних трёх сезонах россиянин не принял участия ни в одной игре красно-зелёных ни в одном турнире. Последний раз Ротенберг выходил на поле в сезоне-2018/2019. В том розыгрыше Борис один раз сыграл в Российской Премьер-Лиге и три раза появлялся на поле в розыгрыше Кубка России. В РПЛ защитник провёл на поле девять минут.

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