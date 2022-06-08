Роман Ротенберг выразил надежду, что его брат Борис продолжит карьеру футболиста

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг выразил надежду на то, что его брат Борис продолжит футбольную карьеру после ухода из «Локомотива».
«Борис восстановился, у него всё в порядке со здоровьем, это в спорте главное. Была очень серьёзная травма, это тяжело для спортсмена. Дай бог, у него будет всё дальше нормально. Знаю, что он прошёл достаточно серьёзную программу реабилитации, он хочет играть, и я надеюсь, что всё получится, что он выберет себе тот клуб, где он сможет играть», — цитирует Романа «РИА Новости Спорт».
В последних трёх сезонах россиянин не принял участия ни в одной игре красно-зелёных ни в одном турнире. Последний раз Ротенберг выходил на поле в сезоне-2018/2019. В том розыгрыше Борис один раз сыграл в Российской Премьер-Лиге и три раза появлялся на поле в розыгрыше Кубка России. В РПЛ защитник провёл на поле девять минут.
- 8 июня 2022
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