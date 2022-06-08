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Футболистки «Челси» снялись для обложки британского Elle

Футболистки «Челси» снялись для обложки британского Elle
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Британское глянцевое издание Elle посвятило новый выпуск журнала женскому чемпионату Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля в Англии.

На обложке Пернилле Хардер и Магдалена Эрикссон, футболистки чемпиона Англии «Челси» и капитаны сборных Дании и Швеции соответственно.

Фото: ELLE

Женский чемпионат Европы стартует 6 июля встречей Англия — Австрия. Матчи Евро примут девять городов: Лондон, Брайтон, Милтон-Кинс, Манчестер, Саутгемптон, Шеффилд, Ротерем, Уиган и Траффорд. Финал состоится 31 июля на «Уэмбли».

Все билеты на финал Евро-2022 на «Уэмбли» были распроданы в первые несколько часов после старта продаж. На матче ожидается более 87 тысяч зрителей.

Фото: ELLE

На Евро сыграют сборные Англии, Норвегии, Австрии, Северной Ирландии, Германии, Испании, Дании, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Швецарии, Португалии, Франции, Италии, Бельгии и Исландии.

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