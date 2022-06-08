Тихонов оценил идею проведения Суперкубка в двухматчевом формате — в Петербурге и Москве

Бывший российский футболист Андрей Тихонов поделился мнением об идее проведения Суперкубка в двухматчевом формате.

«Нужно нейтральное поле. Если матч пройдёт в Петербурге, то соберётся 50 тысяч болельщиков «Зенита» и 20 тысяч — «Спартака». Если будет в Москве, то всё наоборот. Я думаю, если проводить матч на нейтральном поле, то любой город соберёт полный стадион. Хотите сыграть в Москве или Петербурге — проводите жребий. В таком случае всё будет честно.



Сыграть Суперкубок из двух матчей: в Москве и Санкт-Петербурге? Я считаю, что такой вариант был бы великолепным. Почему бы и не сделать матч в Петербурге и в Москве — это будет отличное начало нового сезона. Как болельщик и любитель футбола я бы с удовольствием посмотрел два матча. Противостояние «Зенит» — «Спартак» — великолепно!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.