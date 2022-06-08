В. Овчинников: бойкот «Спартаком» Суперкубка? Если не поедут — их просто пошлют

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал ситуацию с проведением Суперкубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Зенит».



«Бойкот Суперкубка — это просто смешно. Какие там гарантии просил «Спартак», какие требования? Они могут гарантировать себе, что поедут туда, куда их пошлют. А если они не поедут в условный Петербург — их просто пошлют. Не может же быть, чтобы хвост не вилял у собаки. Собака же должна как-то гавкать, а хвост должен слушаться её.



Ребята, которые сидят, не знают, как правильно разрулить. Это и называется «хвост виляет у собаки». Что Москва, что Санкт-Петербург — один чёрт. А я думаю, нужно вообще сделать из трёх игр! Одну в Москве, одну — в Питере, одну ещё — на нейтральном поле — основную игру. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону или Сочи. Почему бы не сделать этот треугольник ещё? И вообще они могут до конца следующего сезона играть между собой. А кто это придумал, Зарема? Думаю, это на уровне слухов и останется», — цитирует Овчинникова «РБ-Спорт».

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