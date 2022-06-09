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Де Брёйне стал 10-м бомбардиром сборной Бельгии

Де Брёйне стал 10-м бомбардиром сборной Бельгии
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Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал десятым бомбардиром сборной Бельгии.

8 июня сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Она завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 6:1.

Один из голов команды забил Де Брёйне. Этот забитый мяч стал 24-м для него за сборную Бельгии. Такой показатель позволил ему стать десятым бомбардиром своей национальной команды. Первое место принадлежит Рому Лукаку из «Челси», который имеет в своём запасе 68 голов.

Сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A в Лиге наций. Польша (3) – на третьей позиции.

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