Де Брёйне стал 10-м бомбардиром сборной Бельгии
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Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал десятым бомбардиром сборной Бельгии.
8 июня сборная Бельгии принимала национальную команду Польши во втором туре группы 4 лиги A в Лиге наций. Встреча проходила на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе (Бельгия). Она завершилась волевой победой хозяев поля со счётом 6:1.
Один из голов команды забил Де Брёйне. Этот забитый мяч стал 24-м для него за сборную Бельгии. Такой показатель позволил ему стать десятым бомбардиром своей национальной команды. Первое место принадлежит Рому Лукаку из «Челси», который имеет в своём запасе 68 голов.
Сборная Бельгии набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы 4 лиги A в Лиге наций. Польша (3) – на третьей позиции.
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