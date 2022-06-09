Экс-тренер юношеской сборной России: у нас двое потеряли сознание — доигрывали вдевятером

Экс-тренер юношеской сборной России Вадим Гаранин рассказал о матче с самыми дикими условиями.
«Азия, лето, 14:00 – представляете, что это? Больше 50 градусов на солнце. Да, можно сказать, что условия одни для всех. И всё же корейцам, которые были на год старше, было проще. У нас двое потеряли сознание, и мы доигрывали вдевятером. Один мальчишка ещё твердил: «Я не уйду». Бойцы.
Во втором тайме был перерыв на водопой. Первый раз в жизни мы с коллегами не знали, что сказать игрокам. Говорить про полуфланги и игру за спину что ли? Объясняли, что кому тяжело – показывайте, а пацаны между собой: «Давай-давай! Больше мы не пропустим!» У меня мурашки бежали. Они думали об эмблеме. Встали во вратарской, но ещё один гол пропустили – шестой.
Мы умоляли организаторов. Просили перенести. Говорили, что мы сможем играть, что не будем просто фишками. Но там уже было телевидение и в целом солидно организовано. Нам не смогли пойти навстречу», – рассказал Гаранин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 9 июня 2022
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