Украинский клуб уволил тренера из-за отсутствия проукраинской позиции

Футбольный клуб «Кривбасс» из города Кривой Рог (Украина) уволил тренера своей юношеской команды Виталия Виценца за отсутствие проукраинской позиции. По той же причине в отставку отправлен помощник тренера Станислав Дьяченко.

«У ФК «Кривбасс» чёткая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство. Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что для тех, кто имеет другое мнение, нет места в большой семье под названием «Кривбасс». С учётом этого ФК «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером академии U19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине!» — сообщается на официальном сайте «Кривбасса».

Напомним, во времена своей игровой карьеры Виталий Виценец выступал за донецкий «Шахтёр», луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Севастополь».