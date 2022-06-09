Украинский клуб уволил тренера из-за отсутствия проукраинской позиции

Футбольный клуб «Кривбасс» из города Кривой Рог (Украина) уволил тренера своей юношеской команды Виталия Виценца за отсутствие проукраинской позиции. По той же причине в отставку отправлен помощник тренера Станислав Дьяченко.
«У ФК «Кривбасс» чёткая и однозначная проукраинская позиция. Украина – суверенное независимое государство. Другой взгляд на происходящее для клуба неприемлем, другой позиции для «Кривбасса» просто не существует. Клуб не будет закрывать глаза и оправдывать кого-либо. Мы убеждены, что для тех, кто имеет другое мнение, нет места в большой семье под названием «Кривбасс». С учётом этого ФК «Кривбасс» принял решение о прекращении сотрудничества с тренером академии U19 Виталием Виценцем и его помощником Станиславом Дьяченко. Слава Украине!» — сообщается на официальном сайте «Кривбасса».
Напомним, во времена своей игровой карьеры Виталий Виценец выступал за донецкий «Шахтёр», луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Севастополь».
- 9 июня 2022
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