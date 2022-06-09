«Зенит» проведёт товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч с сербской командой «Црвена Звезда». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча пройдёт 3 июля в Сочи. Команды будут играть на стадионе «Фишт» — начнется матч в 20:00 по московскому времени. Противостояние с командой из Белграда станет заключительным товарищеским матчем петербуржцев перед стартом сезона-2022/2023.

«Црвена Звезда» стала по итогам сезона чемпионом Сербии. «Црвена Звезда» — девятикратный чемпион Сербии. Клуб выигрывал этот трофей последние пять лет. Также на счету команды четыре победы в Кубке Сербии.



В составе Югославии «Црвена Звезда» 19 раз становилась чемпионом страны, 12 раз — обладателем Кубка Югославии, дважды — Суперкубка и один раз победителем Кубка лиги Югославии.