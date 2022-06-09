Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию

Сегодня, 9 июня, на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Северной Македонии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 3:0.



Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился нападающий Буду Зивзивадзе. На 62-й минуте преимущество грузин удвоил экс-полузащитник «Рубина», а ныне игрок батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, голевой пас отдал Отар Китеишвили. На 84-й минуте Китеишвили довёл счёт до разгромного.



Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.