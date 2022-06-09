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Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию

Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию
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Сегодня, 9 июня, на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Северной Македонии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился нападающий Буду Зивзивадзе. На 62-й минуте преимущество грузин удвоил экс-полузащитник «Рубина», а ныне игрок батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, голевой пас отдал Отар Китеишвили. На 84-й минуте Китеишвили довёл счёт до разгромного.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 4. 3-й тур
09 июня 2022, четверг. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 3
Грузия
0:1 Зивзивадзе – 52'   0:2 Кварацхелия – 62'   0:3 Китеишвили – 84'
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