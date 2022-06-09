Гол Кварацхелии помог Грузии разгромить Северную Македонию
Поделиться
Сегодня, 9 июня, на стадионе «Тоше Проески» в Скопье (Северная Македония) в рамках 3-го тура Лиги наций сезона-2022/2024 сборная Северной Македонии принимала соперника по Лиге С группе 4 – национальную команду Грузии. Гости одержали разгромную победу – 3:0.
Счёт был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился нападающий Буду Зивзивадзе. На 62-й минуте преимущество грузин удвоил экс-полузащитник «Рубина», а ныне игрок батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия, голевой пас отдал Отар Китеишвили. На 84-й минуте Китеишвили довёл счёт до разгромного.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.
Комментарии
- 10 июня 2022
-
00:48
-
00:47
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:03
- 9 июня 2022
-
23:48
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:41
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:35
-
23:26
-
23:25
-
23:22
-
23:14
-
23:08
-
22:58
-
22:49
-
22:40
-
22:39
-
22:28
-
22:26
-
22:20
-
22:04
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:24
-
20:59
Партнерский контент