Игорь Шалимов — о возможности возглавить «Спартак»: им это нужно больше, чем мне
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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».
«Готов ли я возглавить «Спартак»? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперёд!» — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
Напомним, 9 июня «Спартак» объявил об уходе главного тренера клуба Паоло Ваноли. Специалист возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.
Шалимов возглавляет «Урал» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. По итогам минувшего сезона команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 33 очка.
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