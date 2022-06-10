Игорь Шалимов — о возможности возглавить «Спартак»: им это нужно больше, чем мне

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Спартак».

«Готов ли я возглавить «Спартак»? Готов сказать, им это нужно больше, чем мне. Так что – вперёд!» — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, 9 июня «Спартак» объявил об уходе главного тренера клуба Паоло Ваноли. Специалист возглавил московскую команду в декабре 2021 года. Под руководством итальянца красно-белые заняли 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 и выиграли Кубок России по футболу.

Шалимов возглавляет «Урал» с лета 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года. По итогам минувшего сезона команда заняла 12-е место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 33 очка.