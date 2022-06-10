Роналду опубликовал пост после победы сборной Португалии в матче с Чехией в Лиге наций
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пост после победы команды в матче третьего тура Лиги наций со сборной Чехии. Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Большая победа! Мы там, где хотим и заслуживаем этого. Спасибо всем за поддержку», — написал Роналду в своей социальной сети.
Ранее сборная Португалии обыграла Швейцарию (4:0) и сыграла вничью с Испанией (1:1). В следующем туре сборной Португалии предстоит провести матч со Швейцарией. Матч состоится 12 июня.
На данный момент сборная Португалии находится на первом месте в турнирной таблице Лиги А группы 2, записав в свой актив семь очков. На втором месте находится сборная Испании, набрав пять очков.
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