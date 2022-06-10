Гаттузо: в «Валенсии» хотел бы поработать с игроками, которые потерпели неудачу

Новый главный тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо рассказал, каких игроков он хотел бы видеть в клубе.

«Я хотел бы работать с игроками, которые потерпели неудачу, почти с клеймом неудачника. Мне нравятся такие игроки, которые думают, что «Валенсия» действительно верит в них, и приходят с желанием.

Мы говорили о нашем взгляде на команду, об игре, о схемах, о тактических аспектах, но прежде всего мы хотим, чтобы игроки имели желание, огонь внутри, хотели побеждать. Нужны футболисты, которые думают, что играть за «Валенсию» — это как играть за «Реал» и «Барселону».

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Я хочу игры, в которой мы будем владеть мячом. Хочу максимального профессионализма и максимального уважения. Нам придется принимать непопулярные решения, чтобы сохранить величие нашего столетнего клуба», — приводит слова Гатуззо Marca.