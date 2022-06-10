Мората продлит контракт с «Атлетико» и вновь будет арендован «Ювентусом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората продлит контракт с командой и отправится в аренду в туринский «Ювентус». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, новое соглашение 29-летнего футболиста с испанским клубом будет рассчитано до 2024 года. Следующий сезон Альваро проведёт на правах аренды в туринским «Ювентусе», за который он выступал с сентября 2020 по июнь 2022 года (также в аренде).

В минувшем сезоне Мората принял участие в 48 матчах, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Атлетико М». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:

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