Шмаров — об уходе Ваноли: игрокам «Спартака» уже не привыкать к частой смене тренеров

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров отреагировал на новость об уходе итальянца Паоло Ваноли с тренерского мостика московского клуба.

«Игрокам уже, по-моему, не привыкать к частой смене тренеров. Надо любому специалисту дать побольше времени поработать. Кто может попытаться? Это тяжёлый вопрос. Не представляю ничего. Может ли сорваться трансфер Рыбуса? Игроки же наоборот бегут из России. Не знаю, как Польша отреагирует на это. Всё возможно. Никак бы не оценил период игры «Спартака» с декабря по май. Пусть руководство оценивает», — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв вакантную должность после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте турнирной таблицы РПЛ сезона-2021/2022.