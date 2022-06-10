Goal: «Манчестер Юнайтед» уверен в подписании нападающего «Аякса»
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Английский «Манчестер Юнайтед» уверен в заключении сделки по переходу нападающего амстердамского «Аякса» Антони. Об этом сообщает Goal в «Твиттере».
22-летний Антони стал игроком нидерландского клуба в июле 2020 года. В минувшем сезоне-2021/2022 бразильский футболист забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 33 матчах во всех турнирах. Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году.
Напомним, действующим главным тренером «Манчестер Юнайтед» является экс-наставник «Аякса» Эрик тен Хаг. Специалист также заинтересован в приглашении в английский клуб полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга, с которым он тоже работал в Амстердаме.
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