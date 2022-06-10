Чернов обратился к Ваноли после ухода итальянца из «Спартака»
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26-летний российский защитник московского «Спартака» Никита Чернов обратился со словами благодарности к итальянцу Паоло Ваноли, который накануне покинул тренерский мостик ккрасно-белых.
«Спасибо тренеру, что поверил в меня, пригласил в «Спартак» и дал возможность себя проявить. Вместе мы взяли трофей и вместе же пережили этот счастливый момент. Буду вспоминать это время с большим теплом и благодарностью! Grazie, Paolo», — написал Чернов в своём телеграм-канале.
Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ сезона-2021/2022.
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