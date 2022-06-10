«Спасибо за главный трофей в карьере». Умяров попрощался с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров опубликовал сообщение, в котором попрощался с бывшим главным тренером команды Паоло Ваноли.
Накануне, 9 июня, было объявлено, что Ваноли покидает московский клуб.
«Тренер, спасибо, за незабываемый опыт, эмоции и главный трофей в карьере. Grazie, mister, ещё увидимся», — написал Умяров в соцсетях.
Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ сезона-2021/2022.
Сегодня, 10 июня, было объявлено о назначении на пост главного тренера «Спартака» 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Он начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.
- 10 июня 2022
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