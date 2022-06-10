Новый тренер «Спартака» Абаскаль попрощался с «Базелем»
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Новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль попрощался со швейцарским «Базелем», который возглавлял с начала 2022 года.
«Огромная благодарность и всего наилучшего «Базелю». Спасибо за всё, что вы сделали», — написал Абаскаль в своих соцсетях.
Ранее стало известно, что новый главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль должен был в летнее межсезонье возглавить молодёжную команду «Базеля», но попросил швейцарский клуб отпустить его в «Спартак».
Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.
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