Губерниев: Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, в футболе, а может, и канализации…

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначением 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, прорыв в футболе, может, водопровода, а может, и канализации… Поглядим. Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».