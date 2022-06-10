Губерниев: Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, в футболе, а может, и канализации…
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Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал назначением 33-летнего испанского специалиста Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского «Спартака».
«Абаскаль в «Спартаке» — это прорыв! Может, прорыв в футболе, может, водопровода, а может, и канализации… Поглядим. Теперь главное «Спартаку» не Абаскалиться», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Абаскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии. С начала 2022 года 33-летний испанец исполнял обязанности главного тренера основной команды «Базеля».
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