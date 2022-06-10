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Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Ваноли

Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Ваноли
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Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора команды, обратился к Паоло Ваноли, который вместе со своим штабом покинул тренерский мостик красно-белых.

«Было не так много времени поработать вместе. Но все сделали большой вклад в историю клуба. Спасибо за всё и успехов в работе! Ci vediamo, ragazzi», — написал Ребров в своём телеграм-канале, прикрепив фото с тренерским штабом после завоевания Кубка.

Напомним, об уходе Ваноли «Спартак» объявил вчера, 9 июня. Паоло возглавил команду в декабре 2021 года, заняв должность, ставшую вакантной после ухода Руя Витории. Вместе с Ваноли красно-белые выиграли Кубок России и финишировали на 10-м месте в РПЛ сезона-2021/2022.

Новым тренером «Спартака» назначен 33-летний испанец Гильермо Абаскаль.

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