ЦСКА предлагает «Ривер Плейт» выкупить права на Гайча
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Московский ЦСКА предлагает аргентинскому «Ривер Плейт» выкупить трансфер нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает TyC Sports.
По сведениям источника, «Ривер Плейт» находится в поисках нападающего на замену Хулиану Альваресу, который вернулся в английский «Манчестер Сити» по истечении срока аренды.
23-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан Лоренсо». Через полгода аргентинский футболист отправился на правах аренды в итальянский «Беневенто», а минувший сезон отыграл в испанской «Уэске». В ЦСКА Адольфо в 19 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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