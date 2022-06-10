ЦСКА предлагает «Ривер Плейт» выкупить права на Гайча

Московский ЦСКА предлагает аргентинскому «Ривер Плейт» выкупить трансфер нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, «Ривер Плейт» находится в поисках нападающего на замену Хулиану Альваресу, который вернулся в английский «Манчестер Сити» по истечении срока аренды.

23-летний Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан Лоренсо». Через полгода аргентинский футболист отправился на правах аренды в итальянский «Беневенто», а минувший сезон отыграл в испанской «Уэске». В ЦСКА Адольфо в 19 матчах забил один гол и отдал одну результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.

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