Салихова: желаю Ваноли работать в топ-лиге, а мы даже трансляции матчей не сможем смотреть
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, пожелала экс-наставнику красно-белых Паоло Ваноли продолжить тренерскую карьеру в топ-чемпионате.
«От души хочется пожелать Паоло Ваноли работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей – если только они не пиратские, или если не подключим VPN.
Особая благодарность Антонио Конте – за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть n-ное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.
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