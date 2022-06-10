Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Салихова: желаю Ваноли работать в топ-лиге, а мы даже трансляции матчей не сможем смотреть

Салихова: желаю Ваноли работать в топ-лиге, а мы даже трансляции матчей не сможем смотреть
Комментарии

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, пожелала экс-наставнику красно-белых Паоло Ваноли продолжить тренерскую карьеру в топ-чемпионате.

«От души хочется пожелать Паоло Ваноли работать в топ-чемпионате, как это случилось у Эмери и Тедеско. А мы, скорее всего, даже не сможем посмотреть трансляции этих матчей – если только они не пиратские, или если не подключим VPN.

Особая благодарность Антонио Конте – за то, что отпустил Паоло в «Спартак», ведь иначе у нас не было бы Кубка. Теперь у Конте есть n-ное количество лет для подготовки следующего помощника, тренера-победителя для «Спартака», — написала Салихова в своей авторской колонке на Sports.ru.

«Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака» «Ваноли сам понимал — он не тренер». Реакция футбольной России на уход Паоло из «Спартака»
Ваноли — лучший! Никто из ушедших рано иностранцев не был так хорош, как он в «Спартаке» Ваноли — лучший! Никто из ушедших рано иностранцев не был так хорош, как он в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022