Глушаков прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий в составе «Химок», прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.
«Я бы не сказал, что я нейтральный зритель. В любом случае симпатии у меня к «Спартаку». Я думаю, что неправильно проводить Суперкубок в Петербурге. Есть много хороших стадионов. Да, те же «Лужники» — провести там и Кубок, и Суперкубок… Был бы ажиотаж. В Санкт-Петербурге и так есть футбол, да и много болельщиков ходят на стадион.
Например, можно было сыграть в Казани: поддержать ребят, которые вылетели. В других городах… В том же Калининграде. Любой другой город, с хорошей атмосферой и стадионом, — всё можно было организовать. Думаю, что это было бы правильно. Понятно, что все играют на одном поле. Но в данном случае поддержки будет больше у «Зенита», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 10 июня 2022
-
17:35
-
17:32
-
17:31
-
17:26
-
17:11
-
17:11
-
17:07
-
16:50
-
16:41
-
16:38
-
16:21
-
16:15
-
16:05
-
16:05
-
16:00
-
15:58
-
15:50
-
15:42
-
15:34
-
15:32
-
15:30
-
15:21
-
15:19
-
15:16
-
15:07
-
15:05
-
15:04
-
15:03
-
15:00
-
14:56
-
14:52
-
14:52
-
14:48
-
14:43
-
14:42