Глушаков прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий в составе «Химок», прокомментировал решение провести Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге.



«Я бы не сказал, что я нейтральный зритель. В любом случае симпатии у меня к «Спартаку». Я думаю, что неправильно проводить Суперкубок в Петербурге. Есть много хороших стадионов. Да, те же «Лужники» — провести там и Кубок, и Суперкубок… Был бы ажиотаж. В Санкт-Петербурге и так есть футбол, да и много болельщиков ходят на стадион.



Например, можно было сыграть в Казани: поддержать ребят, которые вылетели. В других городах… В том же Калининграде. Любой другой город, с хорошей атмосферой и стадионом, — всё можно было организовать. Думаю, что это было бы правильно. Понятно, что все играют на одном поле. Но в данном случае поддержки будет больше у «Зенита», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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