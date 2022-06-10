Кечинов: «Спартаку» надо ехать и обыгрывать «Зенит», чтобы впредь такого больше не было

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение провести Суперкубок в Петербурге.

«Это несправедливо. Нужно было играть не в Москве, не в Питере, а в каком-нибудь нейтральном городе. Не по спортивному принципу решение. Допускаю ли, что «Спартак» может сняться? Сниматься не надо. Но почему именно в Питере? Сниматься не надо ни в коем случае. Раз такая ситуация, то надо ехать и обыгрывать «Зенит», чтобы впредь такого больше не было», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На 9 июля было запланировано проведение концерта группы «Руки Вверх» на «Газпром Арене». Мероприятие должно было начаться в 20:00 мск. При этом из данных на официальном сайте группы следует, что часть билетов уже была продана.



Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.