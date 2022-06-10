Российский футбольный союз на своём официальном сайте объявил, что матч за Суперкубок России по футболу в 2022 году пройдёт в Санкт-Петербурге 9 июля.

Как вам решение РФС провести матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» в Петербурге?

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



На 9 июля было запланировано проведение концерта группы «Руки Вверх» на «Газпром Арене». Мероприятие должно было начаться в 20:00 мск. При этом из данных на официальном сайте группы следует, что часть билетов уже была продана.



Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в РФС и РПЛ с просьбой провести матч за Суперкубок России в «Лужниках» и пригласить на него иностранную бригаду арбитров.