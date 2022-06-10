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Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отклонила апелляцию Чили

Сборная Эквадора сыграет на ЧМ-2022. ФИФА отклонила апелляцию Чили
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Сборная Эквадора примет участие в чемпионате мира – 2022 в Катаре, сообщается в пресс-релизе ФИФА. Организация отклонила апелляцию Чили.

Ранее сообщалось, что у юриста национальной команды Эдуардо Карлеццо есть доказательства того, что защитник сборной Эквадора Байрон Кастильо – колумбиец, поэтому он не имел права играть за сборную Эквадора. Юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, в котором указано, что он родился в ноябре 1998 года в колумбийском городе Тумако, а не в Эквадоре.

Финальная стадия ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря. Напомним, действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финальном матче 2018 года отпраздновала победу над сборной Хорватии.

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