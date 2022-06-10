Суперкубок не будет отменён в случае бойкота «Спартака». РФС рассмотрит другого участника

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что матч за Суперкубок России не будет отменён в случае бойкота «Спартака». «Зенит» может получить другого соперника.



«Если регламент предполагает санкции, они будут применены. Если нет, то санкций никаких не будет. Если такое случится, матч не будет отменён, будем рассматривать другого участника. Бойкот — всегда плохо, это не лучший инструмент для каких-то решений. Мы стараемся действовать согласно регламенту. Оснований для бойкота мы не видим. В данном случае нет никакого нарушения регламента. Что сейчас обсуждать? Мы не видим оснований для бойкота. Все принципы выполнены и соблюдены», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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