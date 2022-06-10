Дания — Хорватия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 10 июня, состоится матч третьего тура Лиги наций в рамках группы A1 между Данией и Хорватией. Команды будут играть на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В одной группе с Данией и Хорватией выступают сборные Австрии и Франции, которые также сыграют сегодня. Дания после двух туров лидирует в своём квартете с шестью очками.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии. Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.
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